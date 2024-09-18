Брат авиньонского монстра из Франции обвинил его во лжи

Его брат в свою очередь сообщил, что Доменико провел в клинике всего одну ночь, а когда вернулся, говорил «только о прикосновениях». Кроме того, мать мальчиков наводила справки и выяснила, что в ту ночь в отделении работали только медсестры-женщины. «Я никогда особо не верил в эту историю, он придумал ее, чтобы себя виктимизировать», — считает старший брат.