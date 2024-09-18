Яков Миркин — о том, как рождался русский крупный бизнес

Но, может быть, у нее еще есть будущее? Может быть, она еще не разорена окончательно? Это неизвестно. Но ради будущего — ее и других — мы должны вернуться — в жизни, в повседневном бытии — к ощущению российского частного промышленника, как того, кто все на свете может сделать. С его инженерной страстью, со службой и любовью к людям и делу, в «лучших силах своей жизни». Нельзя вычеркивать имени промышленника — никогда больше. Если он — настоящий, то сам себе — жесточайший судья, он сам все сделает и расширится сам, он опередит всех, ему нужны только простые и удобные условия существования.