Al Jazeera: Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы заранее

Пейджеры, подрыв которых привел к гибели в Ливане 11 человек и ранению более 4 тысяч, были заминированы заранее. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По данным источника СМИ, устройства были завезены в страну около пяти месяцев назад. В каждом из них находилось до 20 грамм взрывчатки. Отмечается, что власти Ливана пытаются установить, каким именно способом заряды были активированы.
Телеканал Sky News Arabia ранее сообщил, что подрывы пейджеров, которыми активно пользуются члены «Хезболлы», могли стать результатом операции израильской разведки «Моссад». Между тем американский портал Axios утверждает, что данная операция была одобрена премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на встрече с руководством служб безопасности в начале недели.
Согласно последним данным, в результате подрывов пейджеров погибли 11 человек, около 4 тысяч пострадали, 400 находятся в критическом состоянии. Среди раненых оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.
Правительство Ливана возложило ответственность за детонацию устройств связи на Израиль, назвав произошедшее «преступной агрессией».