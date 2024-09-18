Дмитрий Маликов — о премьерах, несостоявшейся карьере футболиста и правилах жизни

Дмитрий Маликов: Еще в 90-е годы я стал брать уроки джаза. У меня замечательный педагог Сергей Филатов — известный этно-джазовый музыкант. Мы с ним по сей день встречаемся: музицируем, изучаем джазовую гармонию, импровизацию. А в 2007 году, когда я готовился к своей первой программе Pianomaniя и написал пьесу, которая называлась «Кто стрелял в джаз?», попросил Игоря Бутмана исполнить ее вместе со мной, и он любезно согласился… С тех пор мы не раз играли ее вместе в разных проектах. Ну, а когда Бутман стал развивать свои джазовые фестивали, то уже он пригласил меня. И я даже сделал свое джазовое отделение.