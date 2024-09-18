Дмитрий Маликов — о премьерах, несостоявшейся карьере футболиста и правилах жизни

В минувшие выходные завершился летний фестивальный сезон-2024. Его чемпионом стал Дмитрий Маликов, которого чаще других приглашали выступить на джазовых, мультиформатных и даже рок-фестивалях. Недавно, на «Летчик Фестивале» в Ярославской области, ради него пришлось впервые привозить и поднимать на сцену у леса рояль. Но ради Маликова организаторы были готовы и на это. Выступил он и на финальном фестивале летнего сезона Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана 15 сентября.
Все звезды боятся потерять своих поклонников. А вы на «Летчик Фестивале» после пятой песни предложили зрителям: «Теперь я могу сыграть вам на рояле какую-нибудь свою очень красивую мелодию или спою еще один хит. Вы что выбираете?» И заслышав шквал аплодисментов, улыбнулся: «Спасибо, я все понял». После чего сел за рояль. Не боялись ли, что желающая потанцевать публика вас просто пошлет?! Мол, иди ты со своими симфониями, ведь мы сюда развлекаться пришли!
Дмитрий Маликов: Идея включать фрагменты фортепианной музыки в программу пришла ко мне с моим большим концертным опытом. Я понял, что, какой бы ни была аудитория, одну-две пьесы на рояле ей можно исполнить. И как вы заметили, зрители воспринимают это очень тепло. Потому что все, что связано с неожиданностью и эпатажем, им интересно.
И да, иногда я советуюсь с аудиторией, а порой просто вижу и чувствую, как и что нужно исполнить. И, как правило, я угадываю желания зала.
Любите рисковать?
Дмитрий Маликов: Рисковать нужно всегда. Даже не столько рисковать, сколько идти ва-банк. С годами просто появляется большая ответственность перед семьей, перед аудиторией, перед страной, перед самим собой, в конце концов. Поэтому чем мы становимся старше, тем меньше мы рискуем, но дерзость в каких-то поступках все равно должна быть и приветствуется!
В этом году вы несколько раз играли и на джазовых фестивалях у Игоря Бутмана. Дружить с этим саксофонистом и продюсером сейчас стало модным. А как с Бутманом познакомились вы?
Дмитрий Маликов: Еще в 90-е годы я стал брать уроки джаза. У меня замечательный педагог Сергей Филатов — известный этно-джазовый музыкант. Мы с ним по сей день встречаемся: музицируем, изучаем джазовую гармонию, импровизацию. А в 2007 году, когда я готовился к своей первой программе Pianomaniя и написал пьесу, которая называлась «Кто стрелял в джаз?», попросил Игоря Бутмана исполнить ее вместе со мной, и он любезно согласился… С тех пор мы не раз играли ее вместе в разных проектах. Ну, а когда Бутман стал развивать свои джазовые фестивали, то уже он пригласил меня. И я даже сделал свое джазовое отделение.
Скорее даже, это программа с элементами джаза, потому сам я музыкантом этого жанра не являюсь. Но фестивали Игоря становятся все более мультикультурными, и он не зацикливается исключительно на джазовых музыкантах. И я ему за это безумно благодарен. Особенно мне нравится исполнять блюз. Если настроиться и раскрепоститься, то можно и самому получить удовольствие от этой музыки, и доставить его другим.
Ныне в трендах — синглы вместо альбомов, как молодежь сможет понять и полюбить классику?
Дмитрий Маликов: У меня появилась авторская программа «По классике», и «ВКонтакте» доступно уже ее 24 выпуска. И в ней мы даем молодым музыкантам сэмплы из классической музыки, а они на их основе делают свои треки.
Конечно, это несколько суррогатный путь, но тем не менее это попытка привить любовь к великой музыке.
Что ж, сегодня — такая жизнь…
На фестивалях часто случаются джем-сейшены, когда музыканты состязаются между собой в импровизационных соло. А в каких соревнованиях вы любите участвовать, помимо музыки?
Дмитрий Маликов: Да, я человек азартный. И очень люблю спорт: как командный, так и индивидуальный. Но больше, конечно, командный. Поэтому я по-прежнему играю в футбол, в нападении. Люблю забивать, хорошо чувствую мяч. Может быть, сейчас я не обладаю таким активным рывком, как в юности, но зато правильно выбираю место на поле и почти в каждой игре забиваю. Мог бы я стать профессиональным футболистом или хоккеистом? Наверное, стал бы. По крайней мере, я мечтал об этом.
Но я выбрал музыку, и с тех пор у меня много табу. Например, на волейбол, баскетбол и водное поло — на все, что связано с ручным мячом. Ведь я с детства должен беречь пальцы. Может, и поэтому абсолютно не умею готовить.
Вашему сыну Марку шесть лет, и это третий ребенок в семье Маликовых. Две дочери уже взрослые. А какие табу вы сами установили теперь для сына, хотите ли, чтобы он тоже стал артистом?
Дмитрий Маликов: Перед нашим интервью я занимался спортом и слушал аудиокнигу Довлатова. Очень люблю и поэзию Бродского, да и вообще читать. Но сына нашего, честно говоря, мы читать заставляем. Он пока это не очень любит, но, надеюсь, что полюбит.
Мы стараемся воспитывать его добрым, общительным, коммуникабельным и разносторонне развитым. Поэтому даем ему всего понемножку: и теннис, и плавание, и дзюдо, и рисование. В футбол я немножко с ним играю, по музыке к нему приходит педагог, и я тоже немножко с ним играю. Всего понемножку. Надо понять, куда будет тянуться его душа.
Вашему единственному браку почти 30 лет. Знаете ли вы секрет столь долгого семейного счастья и правила таких взаимоотношений в браке, чтобы все завидовали?
Дмитрий Маликов: Долгая семейная жизнь — это везение, хорошая жена — это тоже удача. Должны быть общие интересы, дети. Должно быть и желание находиться рядом, ценить друг друга и беречь.
Есть ли в ваших песнях совет или девиз, которым вы и сами пользуетесь иногда в повседневной жизни?
Дмитрий Маликов: Пожалуй, да. Как поется в моей песне «С чистого листа»: «Можно все начать сначала, но вернуть нельзя…» Поэтому надо ценить каждый момент, жизнь очень быстро летит. Ценить и радоваться всему.
В начале карьеры вашим главным соперником был Владимир Пресняков-младший. А теперь кто?
Дмитрий Маликов: Самый трудный бой — бой с самим собой. С собой нужно договориться: понять, кто ты, что ты и для чего ты, чтобы жить в гармонии с собой. И тогда никаких конкурентов и соперников у тебя не будет.