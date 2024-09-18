Олбани
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский боксер Усик назвал задержание в Польше недоразумением

Источник: Российская газета

Украинский боксер Александр Усик назвал недоразумением ситуацию с его задержанием в Польше.

Напомним, инцидент произошел в аэропорту Кракова.

Очевидцы заметили, как сотрудники правопорядка сопровождают закованного в наручники мужчину. Позднее супруга боксера Екатерина заявила, что ее мужа отпустили.

Боксер уже поблагодарил украинских дипломатов за поддержку.

«Произошло недоразумение. Оно было быстро устранено. Спасибо всем, кто проявил беспокойство», — заявил Усик.

Он пошутил, что польская полиция «выполняет свои обязанности, не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии».