Украинский боксер Усик назвал задержание в Польше недоразумением

Украинский боксер Александр Усик назвал недоразумением ситуацию с его задержанием в Польше.
Напомним, инцидент произошел в аэропорту Кракова.
Очевидцы заметили, как сотрудники правопорядка сопровождают закованного в наручники мужчину. Позднее супруга боксера Екатерина заявила, что ее мужа отпустили.
Боксер уже поблагодарил украинских дипломатов за поддержку.
«Произошло недоразумение. Оно было быстро устранено. Спасибо всем, кто проявил беспокойство», — заявил Усик.
Он пошутил, что польская полиция «выполняет свои обязанности, не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии».