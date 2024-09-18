Возраст — всего лишь цифра

Осень — это пора теплых светлых праздников. Начинается она с Дня знаний, с торжественных школьных линеек. А через месяц, 1 октября, отмечается другой, не менее важный праздник, посвященный мудрости и жизненному опыту, — День пожилого человека. Он призван напомнить молодым людям о том, как важно поддерживать старшее поколение и прислушиваться к его нуждам и потребностям. Этот праздник — один из важнейших в году, ведь чествуется доброта, мудрость, стойкость и жизнелюбие наших дорогих граждан «серебряного» возраста. Недаром сегодня взгляд на возраст изменился кардинально по сравнению с тем, что бытовал еще всего пару десятков лет назад. Ведь те, кто перешагнул 60 летний рубеж, все яснее понимают: все самое яркое и хорошее в жизни вовсе не осталось позади, оно только начинается. Но при этом уже пришла мудрость, а значит, некоторые ошибки, сделанные в юные годы, ты больше никогда не совершишь. Одна из главных черт этого возраста — здравомыслие. Человек отдает все самое ценное, что он накопил в течение жизни (знания, опыт, любовь), ничего не требуя взамен. На первый план выходит забота о своих близких: супруге, детях, внуках, правнуках. Но и о себе забывать ни в коем случае нельзя. Много лет с пожилыми людьми работает Сервисная компания «Колымская». Ее специалисты не понаслышке знают о том, как важно уделять особое внимание пенсионерам, ведь они заслужили это своими мудростью и трудолюбием.
— Мы хотим выразить пенсионерам любовь и почтение — пусть ваша жизнь будет интересной и яркой, а дети и внуки продолжат вас радовать, — говорит директор по Иркутской области сервисной компании «Колымская» Елена Свижак. — Ведь возраст измеряется не годами, а состоянием души. Так вот, мне очень хочется, чтобы душа ваша оставалась такой же молодой, задорной и красивой. Я хочу, чтобы солидный возраст был для вас лишь шагом к новым возможностям — когда видишь жизнь уже по-настоящему, хорошо ее понимаешь и не боишься ошибок.
В компании понимают нужды и проблемы пожилых и знают, как найти к каждому индивидуальный подход: одному предложить договоры ренты, другому — прижизненные сервисные договоры, третьему — трудоустройство в качестве агента, а кому то — просто доброе отношение и участие в судьбе.
— Мы уверены, что одного дня для празднования Дня пожилого человека очень мало, — добавляет Елена Свижак. — Поэтому мы объявили специальную акцию «Щедрая осень». Всем пенсионерам, которые впервые заключат договор с «Колымской» в период с 16 сентября по 16 октября, мы предоставим скидки от 10 до 40 процентов. Это отличная защита своих сбережений от инфляции и большая моральная поддержка душевного спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. А самое главное, не забывать, что лучшая формула счастья возраста мудрости — сохранение активной жизни. Жить не только долго, но и оставаться востребованным, активным и бодрым — в этом суть идеологии активного долголетия. У вас еще есть время жить — заниматься разведением цветов на даче или чтением книг, написанием мемуаров или составлением родословной, скандинавской ходьбой или плаванием. Иными словами, есть время любить жизнь и актив, но в ней участвовать!
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