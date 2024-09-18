Не спортсменка, не комсомолка: Кто и куда увозит наших красавиц

— Мой идеальный мужчина — справедливый, честный, воспитанный, знает, как относиться к женщинам. Я не доверяю человеку, с которым не чувствую себя счастливой. Таких нельзя назвать мужчинами, только мальчиками, — призналась Шейк. — Я думала, что уже нашла свой идеал мужчины, но это оказалось не так. Думаю, любой женщине будет неприятно, когда рядом с ней не тот человек. Так вот мне было неприятно. Я не чувствовала уверенности. Отношения — это так сложно. Нужно знать, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой, какие ценности в его жизни, что для него важно. Если вы вместе, значит, вы идете в одном направлении и ждете одного и того же.