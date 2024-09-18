Видео с фотогеничным волком Сумраком опубликовали в Ленинградском зоопарке

Во вторник, 17 сентября, волк Сумрак попробовал позировать на камеру, чтобы покрасоваться перед петербуржцами. Видео с зубастым обитателем вольера опубликовали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.
Сентябрь все еще продолжает радовать жителей Петербурга аномально теплой погодой. Вот и волк не собирается упускать свой шанс погреться в лучах солнца и порадовать посетителей зоопарка своим видом.
— Мокрый нос, зоркий глаз и бодрый вид, но очень симпатичный и интеллигентный, — отметил пользователь с ником Мара под постом, опубликованным в Telegram-канале зоопарка.
Другой комментатор даже выразил желание поцеловать в носик зубастого. Однако тут же вспомнил слова детской колыбельной о том, что волк может и за бочок укусить.
Напомним, ранее в Ленинградском зоопарке продемонстрировали необычного представителя пернатых — кудрявого пеликана. Оказывается, эти птицы настолько не любят мочить перьях, что даже во время плавания стараются держать свои крылья над водой.