Подземный переход на ЖД вокзале в Хабаровске закрыли на ремонт

По информации пресс-службы мэрии краевой столицы, на сегодняшний день рабочие уже демонтировали облицовочную плитку на входной и выходной группах подземного перехода, заменили тротуарную брусчатку и очистили стены от граффити. В ближайшее время подрядчик приступит к шпаклеванию и покраске стен, частичному ремонту подземной части сооружения, и замене деформированных и поврежденных потолочных плит. В планах также поменять лавочки в районе автобусной остановки.