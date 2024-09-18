Подземный переход на ЖД вокзале в Хабаровске закрыли на ремонт

Ремонт подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» в Хабаровске вступил в активную фазу — в настоящее время он закрыт. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», реконструкция объекта ведётся за счёт средств городского бюджета. На ремонт выделено 5,4 миллиона рублей. Все работы должны быть завершены до первого ноября.
— Более семи лет данный переход капитально не ремонтировался. Производились текущие локальные работы по восстановлению повреждений. Сегодня демонтажные работы проводятся основательно и комплексно. Восстановление бетонных постаментов — самый трудоемкий процесс в реконструкции объекта. После окончания всех работ мы получим безопасный подземный переход, — сообщил начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Дмитрий Чеверда.
По информации пресс-службы мэрии краевой столицы, на сегодняшний день рабочие уже демонтировали облицовочную плитку на входной и выходной группах подземного перехода, заменили тротуарную брусчатку и очистили стены от граффити. В ближайшее время подрядчик приступит к шпаклеванию и покраске стен, частичному ремонту подземной части сооружения, и замене деформированных и поврежденных потолочных плит. В планах также поменять лавочки в районе автобусной остановки.
Напомним, что в настоящее время в Хабаровске продолжается реконструкция ещё одного подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Павленко». сотрудники подрядной организации произвели на объекте частичный демонтаж конструкций, а на месте оконных проёмов построили кирпичные перегородки. Сейчас идёт ремонт крыши, обустраивается система освещения, а также готовят к покраске стены перехода. Завершить все работы планируют к концу октября.