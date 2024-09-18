В Кыргызстане запустили новую жилищную госпрограмму

В данный момент ГИК предоставляет три вида госипотеки. На «социальную» (четыре процента годовых, срок до 25 лет, отсутствие первоначального взноса) могут рассчитывать имеющие не менее пяти несовершеннолетних детей; награжденные орденом «Баатыр эне»; лица с ограниченными возможностями здоровья; лица, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья или имеющие в составе семьи лиц с ограниченными возможностями здоровья; официальные пожизненные опекуны лиц с ограниченными возможностями здоровья; граждане (не состоящие в браке), имеющие несовершеннолетних, в свидетельстве о рождении которых отсутствует запись об одном из родителей; вдовы и вдовцы (не состоящие в браке), имеющие несовершеннолетних детей; молодые специалисты в возрасте до 35 (тридцати пяти) лет, на момент подачи заявления осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности.