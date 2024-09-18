В Кыргызстане запустили новую жилищную госпрограмму

В республике объявили о запуске новой жилищной госпрограммы «Мой дом», благодаря которой, как планируется, до 2030 года будут обеспечены крышей над головой десятки тысяч семей. В рамках инициативы кыргызстанцы могут получать льготные ипотечные кредиты на длительный срок. Государство при этом построит миллионы квадратных метров жилья.
Как сообщили в Государственной ипотечной компании (ГИК) КР, новый «Мой дом» фактически является продолжением программы с аналогичным названием, которая действовала в стране с 2021 года. Она утратила силу, заложив крепкую основу для следующих подобных проектов. «За неполных три года в очереди на жилищное финансирование оказалось более 20 тысяч граждан, еще свыше 100 тысяч находится в данный момент в процессе регистрации электронной заявки на портале ГИК», — отметили в компании.
По официальным данным, из республиканского бюджета на реализацию «Моего дома» — на государственное ипотечное кредитование через коммерческие банки — направили несколько миллиардов сомов.
— Условия ипотеки были максимально облегчены. Ставка снижена до четырех процентов годовых, срок погашения увеличен до 25 лет. Это привело к росту стоимости жилья на рынке страны. В связи с чем с начала 2023-го было решено строить государственную политику в данной сфере, опираясь не только на выдачу льготных кредитов, но и на финансирование возведения жилья. В Бишкеке, Джалал-Абаде, Нарыне и Караколе уже идет строительство квартир общей площадью 700 тысяч квадратных метров, которые будут предоставлены участникам нового «Моего дома», — пояснили в ГИК.
Запущенная жилищная госпрограмма имеет еще несколько отличий от своей предшественницы. Инициатива базируется на четырех направлениях, у каждого есть свои инструменты реализации. К примеру, в число задач «развития системы жилищного финансирования» входят создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в эту сферу; предоставление дополнительных льгот медикам и учителям, работающим в отдаленных районах и сельской местности; выделение служебного жилья, находящегося в ведении госорганов, через Государственную ипотечную компанию.
Другая особенность нового «Моего дома» — более плотный контроль государства за распределением квартир. «Сотрудники Госкомитета нацбезопасности КР проверяют каждого человека, стоящего в очереди на получение госипотеки», — предупредил глава ведомства Камчыбек Ташиев.
В правительстве ожидают, что благодаря реализации программы к 2030 году в Кыргызстане получит крышу над головой не менее 40 тысяч семей и будет введено в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья. «В текущем году пять тысяч семей въедут в новые квартиры. И это только начало длинного пути», — сказал президент КР Садыр Жапаров.
Кто может участвовать в программе «Мой дом»?
В число требований для участников программы «Мой дом» входят возрастной ценз от 18 (восемнадцати) лет на момент подачи заявления; наличие общего трудового стажа не менее двух лет или периода осуществления предпринимательской деятельности не менее года; отсутствие у участника, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей собственного жилья на территории КР; отсутствие у участника, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей каких-либо гражданско-правовых сделок, связанных с переходом права собственности на жилье на всей территории республики за последние годы до даты подачи заявления; платежеспособность участника.
В данный момент ГИК предоставляет три вида госипотеки. На «социальную» (четыре процента годовых, срок до 25 лет, отсутствие первоначального взноса) могут рассчитывать имеющие не менее пяти несовершеннолетних детей; награжденные орденом «Баатыр эне»; лица с ограниченными возможностями здоровья; лица, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья или имеющие в составе семьи лиц с ограниченными возможностями здоровья; официальные пожизненные опекуны лиц с ограниченными возможностями здоровья; граждане (не состоящие в браке), имеющие несовершеннолетних, в свидетельстве о рождении которых отсутствует запись об одном из родителей; вдовы и вдовцы (не состоящие в браке), имеющие несовершеннолетних детей; молодые специалисты в возрасте до 35 (тридцати пяти) лет, на момент подачи заявления осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности.
«Льготная» ипотека (четыре процента годовых, срок до 25 лет, отсутствие первоначального взноса) доступна гражданам, работающим в следующих организациях: государственные органы исполнительной, судебной и законодательной власти; государственные и муниципальные организации; органы местного самоуправления; государственные и муниципальные образовательные организации; государственные и муниципальные организации здравоохранения; Вооруженные силы КР и воинские формирования государственных органов; уполномоченные органы, одной из целей деятельности которых является реализация государственных программ; государственные телерадиоорганизации.
«Доступная» ипотека (восемь процентов годовых, срок до 25 лет, первоначальный взнос от 20 процентов от стоимости жилья) предназначена для кыргызстанцев, осуществляющих трудовую деятельность в частной сфере.
Как подать заявку?
Заявку на участие в программе госипотеки можно подать онлайн, не выходя из дома. Для оформления заявки необходимо зайти на официальный сайт Государственной ипотечной компании (по ссылке portal.gik.kg) и заполнить все необходимые поля.
После регистрации у вас появится личный кабинет (ЛК) и на указанный вами телефонный номер придет смс-сообщение с временным паролем. После входа в ЛК вам нужно будет установить постоянный пароль. Далее необходимо произвести оплату за услуги — 180 сомов. Это стоимость запроса ГИК в госорганы о семейном положении заявителя, его трудовом стаже и наличии жилья в собственности.
После оплаты в личном кабинете в разделе «Мои заявки» нужно нажать на «Добавить заявку», внести дополнительные сведения и отправить на проверку в ГИК. Статус заявки должен быть «Отправлен на проверку». По данным компании, ее рассмотрение займет несколько дней.