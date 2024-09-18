Около 1100 должников в Хабаровском крае могут остаться без газа

С начала 2024 года на территории Хабаровского края отключен 171 абонент, еще порядка 1 100 абонентов рискуют в ближайшее время остаться без газа, их совокупный долг перед ресурсоснабжающей организацией превышает 2,8 млн рублей. Наибольшее количество должников проживает на территории г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района.