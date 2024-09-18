Около 1100 должников в Хабаровском крае могут остаться без газа

Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток» продолжают работу по реализации законной меры воздействия на абонентов, накопивших долги за газ — отключению домовладений от газоснабжения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
С начала 2024 года на территории Хабаровского края отключен 171 абонент, еще порядка 1 100 абонентов рискуют в ближайшее время остаться без газа, их совокупный долг перед ресурсоснабжающей организацией превышает 2,8 млн рублей. Наибольшее количество должников проживает на территории г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района.
Под отключение попадают абоненты, которые в течение двух и более расчётных периодов не оплачивают потребленный ресурс. Процедура отключения подразумевает уведомление потребителей за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа. В случае отсутствия действий со стороны абонента, газовая компания осуществляет отключение газа.
Для клиентов «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Хабаровском крае разработан комплекс мероприятий по укреплению платежной дисциплины, среди которых проведение ежегодных акций по списанию пени, а также звонки голосового помощника с напоминанием об оплате счета за газ.
Кроме того, в течение 2024 года компания проводит акцию «Заплати за газ и выиграй». С подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте «Газпром газораспределение Дальний Восток».