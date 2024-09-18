Марко Мюллер объяснил решение возглавить жюри кинофестиваля в РФ

В Сочи с 28 сентября по 4 октября пройдет первый Международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво». Председателем жюри станет известный киновед, историк кино и продюсер Марко Мюллер, который в разные годы руководил кинофестивалями в Роттердаме, Локарно, Венеции, Риме и участвовал в организации многих других зарубежных смотров.
В программу фестиваля войдут фильмы из Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии, ОАЭ, Казахстана, Турции, Сербии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии, Узбекистана и других стран.
«Вы знаете, я же смог недавно помочь двум российским фильмам попасть на международные кинофестивали. Продюсеры и режиссеры очень нервничали, потому что Берлин, Канны и Венеция не принимали российское кино. Я тут же согласился, когда получил приглашение. Создатели фестиваля сразу рассказали мне концепцию — фильмы с другой стороны света, то есть не традиционного западного мира. Меня это очень заинтересовало, ведь именно этим я и занимаюсь в Китае», — рассказал Мюллер «Известиям».
Сейчас он живет в Китае, где руководит Центром исследований киноискусства при Шанхайском университете.
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