Марко Мюллер объяснил решение возглавить жюри кинофестиваля в РФ

«Вы знаете, я же смог недавно помочь двум российским фильмам попасть на международные кинофестивали. Продюсеры и режиссеры очень нервничали, потому что Берлин, Канны и Венеция не принимали российское кино. Я тут же согласился, когда получил приглашение. Создатели фестиваля сразу рассказали мне концепцию — фильмы с другой стороны света, то есть не традиционного западного мира. Меня это очень заинтересовало, ведь именно этим я и занимаюсь в Китае», — рассказал Мюллер «Известиям».