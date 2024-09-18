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Середина рабочей недели на Южном Урале будет теплой

В среду, 18 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Олбани: +17° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +17°

В среду, 18 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 18 сентября, у Авдея, Алексия, Афанасия, Глеба, Давида, Елизаветы, Ефима, Захара, Ираиды, Максима, Раисы и Феодора.

Между прочим, 18 сентября 2024 года отмечают Кумохин день. Согласно народным приметам, сегодня нужно отложить в сторону черные и темные вещи. Тогда в дом не придет горе.