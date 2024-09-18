Приметы на день Елизаветы Предсказательницы: что нельзя делать 18 сентября 2024 года

В среду, 18 сентября, вспоминают пророка Захария и его жену Елизавету, которые являются родителями Иоанна Крестителя.
Что можно делать 18 сентября:
- проводить тщательную уборку дома;
- в этот день с помощью березовых веников выгоняли из дома кумоху (то есть лихорадку);
- гадать на семейную жизнь или свадьбу;
Что нельзя делать 18 сентября:
- гадать до 11 часов утра (в остальном день считался хорошим для гаданий);
- укладывать болеющего ребенка рядом с собой;
- носить вещи с пятнами;
Народные приметы:
- много рябины — к дождливой осени;
- козы прячутся пол навес — погода ухудшится;
- стирать белье — к болезни.