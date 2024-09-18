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Приметы на день Елизаветы Предсказательницы: что нельзя делать 18 сентября 2024 года

В среду, 18 сентября, вспоминают пророка Захария и его жену Елизавету, которые являются родителями Иоанна Крестителя.

В среду, 18 сентября, вспоминают пророка Захария и его жену Елизавету, которые являются родителями Иоанна Крестителя.

Что можно делать 18 сентября:

  • проводить тщательную уборку дома;
  • в этот день с помощью березовых веников выгоняли из дома кумоху (то есть лихорадку);
  • гадать на семейную жизнь или свадьбу;

Что нельзя делать 18 сентября:

  • гадать до 11 часов утра (в остальном день считался хорошим для гаданий);
  • укладывать болеющего ребенка рядом с собой;
  • носить вещи с пятнами;

Народные приметы:

  • много рябины — к дождливой осени;
  • козы прячутся пол навес — погода ухудшится;
  • стирать белье — к болезни.