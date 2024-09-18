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На омских конечных хотят построить многофункциональные комплексы для водителей

Там будут санузлы и комнаты отдыха.

Источник: Комсомольская правда

На ближайшем заседании транспортного комитета Омского горсовета депутаты рассмотрят информацию от мэрии, касающуюся создания на конечных остановках в Омске многофункциональных комплексов для водителей.

Они будут оборудованы санитарными комнатами и комнатами отдыха, там можно будет принять душ и пройти предрейсовый осмотр.

С идеей создания таких комплексов выступила Торгово-промышленная палата Омской области. Администрация города в целом ее поддержала. Однако для строительства комплексов необходимо сначала изменить вид разрешенного использования земли.

Как сообщает портал «Ом1», первые комплексы предлагается построить на остановках Стрельникова, Романенко, ДСК-2, Гашека. Точки расположения комплексов предложены Омским транспортным союзом.