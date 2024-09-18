Минздрав Хабаровского края прокомментировал скандал с лифтами в Вяземской ЦРБ

В министерстве здравоохранения Хабаровского края прокомментировали скандальное видео о сломанных лифтах в центральной районной больнице Вяземского. Накануне оно появилось в социальных сетях и вызвало большой общественный резонанс по всей стране, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На кадрах любительской съёмки показано, как четверо мужчин осторожно спускают лежачую пациентку преклонного возраста на носилках по лестничным маршам. Другая бабушка при помощи родственников с большим трудом поднимается наверх. Также показано, как персонал также по лестнице поднимается с этажа на этаж для доставки пациентам пищи. Вяземская ЦРБ шестиэтажная.
Голос за кадром утверждает, что пассажирские лифты в лечебном учреждении давно сломаны, а грузовым администрация разрешает пользоваться только в экстренных случаях. Вот, что сказали по этому поводу в краевом Минздраве:
«Подъём больной из паллиативного отделения был связан с кратковременной поломкой лифта. Ветеранов и участников СВО в больнице не транспортировали. Также не проводилась доставка больных в отделение гемодиализа, на УЗИ и КТ. По доставке пищи в отделения — во всех отделениях больницы на лечении находятся 51 человек. Больше всего пациентов в терапевтическом отделении, их 15 человек. Доставка пищи для 15 человек в огромных вёдрах не проводилась».
Тем временем, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить все изложенные в видеоролике заявления. По этому факту следственными органами СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка. В её ходе предстоит установить, нет ли в действиях администрации учреждения признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (Халатность). Обо всех установленных обстоятельствах будет доложено руководителю Следственного комитета РФ.