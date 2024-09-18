Минздрав Хабаровского края прокомментировал скандал с лифтами в Вяземской ЦРБ

«Подъём больной из паллиативного отделения был связан с кратковременной поломкой лифта. Ветеранов и участников СВО в больнице не транспортировали. Также не проводилась доставка больных в отделение гемодиализа, на УЗИ и КТ. По доставке пищи в отделения — во всех отделениях больницы на лечении находятся 51 человек. Больше всего пациентов в терапевтическом отделении, их 15 человек. Доставка пищи для 15 человек в огромных вёдрах не проводилась».