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Массовое отключение холодной воды ожидается во Владивостоке 25 сентября

Больше сотни домов во Владивостоке останутся без ХВС на следующей неделе.

«Примводоканал» предупреждает жителей Владивостока и Артема об отключениях холодной воды, причем в столице Приморья на следующей неделе больше сотни домов останутся без ХВС.

Как рассказали в пресс-службе организации, в четверг, 19 сентября, с 9:00 до 17:00 воды не будет в домах на улицах нерчинская, 3, 21, 21а, 23, Партизанский проспект, 2, 2а, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16. Отключения связаны с аварийными ремонтными работами.

В этот же день и в указанный период времени без холодной водоснабжения останутся люди в Артеме, проживающие на 1-й Рабочей, 60, Ангарской, Берзарина 1, 3, 5, 7, Донской. Здесь воды не будет из-за перепеодключения на новый водопровод.

Следующие отключения холодной воды ожидаются во Владивостоке 25 сентября. Здесь ХВС не будет с 3:00 до 23:45 из-за планового ремонта. Публикуем адреса домов, которые останутся без воды:

Напомним, что 23 сентября во Владивостоке стартует 4-й этап гидравлических испытаний, который оставит сотни домов без горячей воды.

ЖКХ