Массовое отключение холодной воды ожидается во Владивостоке 25 сентября

В этот же день и в указанный период времени без холодной водоснабжения останутся люди в Артеме, проживающие на 1-й Рабочей, 60, Ангарской, Берзарина 1, 3, 5, 7, Донской. Здесь воды не будет из-за перепеодключения на новый водопровод.