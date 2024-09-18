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Иртыш планируют использовать как транзитный коридор для грузоперевозок в Китай

Развитие судоходства на трансграничной реке обсуждалось на встрече губернатора Виталия Хоценко и главы Росморречфлота Андрея Тарасенко.

Источник: Комсомольская правда

В Омске может появится грузовой хаб, а сам Иртыш планируется использовать как транзитный коридор для грузоперевозок в Казахстан и Китай.

Развитии судоходства на трансграничной реке обсуждалось на встрече губернатора Омской области Виталия Хоценко и главы Росморречфлота Андрея Тарасенко.

Руководитель Росморречфлота отметил, что потребность в транзите грузов речным путем растет, поэтому вопрос создания мультимодального транспортного коридора на Иртыше перспективен.

«Решение о создании мультимодального транспортного коридора Россия — Казахстан — Китай с использованием трансграничной реки Иртыш позволит увеличить скорость доставки грузов и пассажиров, что положительно скажется на экономике региона», — отметил Виталий Хоценко.