Иртыш планируют использовать как транзитный коридор для грузоперевозок в Китай

В Омске может появится грузовой хаб, а сам Иртыш планируется использовать как транзитный коридор для грузоперевозок в Казахстан и Китай.
Развитии судоходства на трансграничной реке обсуждалось на встрече губернатора Омской области Виталия Хоценко и главы Росморречфлота Андрея Тарасенко.
Руководитель Росморречфлота отметил, что потребность в транзите грузов речным путем растет, поэтому вопрос создания мультимодального транспортного коридора на Иртыше перспективен.
«Решение о создании мультимодального транспортного коридора Россия — Казахстан — Китай с использованием трансграничной реки Иртыш позволит увеличить скорость доставки грузов и пассажиров, что положительно скажется на экономике региона», — отметил Виталий Хоценко.