Железнодорожный тур «Сибирь здесь» прибыл в Иркутск 16 сентября

Свое путешествие состав начал 9 сентября в Омске. После отправился в Новосибирск, Бийск, Томск, Новокузнецк, Абакан и Красноярск. 16 сентября он прибыл в Иркутск. На вокзале участников встретил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. После они посмотрели на выступления творческих коллективов, съездили на экскурсии, побывали в Листвянке и покатались на теплоходе вдоль Кругобайкальской железной дороги.