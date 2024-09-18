Железнодорожный тур «Сибирь здесь» прибыл в Иркутск 16 сентября

Презентационный железнодорожный тур «Сибирь здесь» прошел в регионах Сибирского федерального округа. Участие в нем приняло более 110 человек — это семьи бойцов СВО, пенсионеры, волонтеры, журналисты, блогеры и туроператоры. Благодаря данному проекту хотят раскрыть туристический потенциал Сибири и укрепить межрегиональные связи. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Свое путешествие состав начал 9 сентября в Омске. После отправился в Новосибирск, Бийск, Томск, Новокузнецк, Абакан и Красноярск. 16 сентября он прибыл в Иркутск. На вокзале участников встретил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. После они посмотрели на выступления творческих коллективов, съездили на экскурсии, побывали в Листвянке и покатались на теплоходе вдоль Кругобайкальской железной дороги.
— Участники посетили ключевые культурные и природные достопримечательности сибирских регионов, познакомились с традициями и обычаями коренных народов, прочувствовали полноту вкусов кухни Сибири, получили новые впечатления, — рассказывают в пресс-службе правительства.
В восьми городах участники посмотрели на творческие выступления коллективов, посетили колледжи культуры и искусств, ознакомились с архитектурой, съездили в музей и посмотрели фильмы, побывали в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л. Р. Кызласова в Абакане и увидели самую большую в мире коллекцию каменных изваяний. Официальный старт поезда «Сибирь здесь» запланирован на 2025 год.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 18 сентября в областном центре в четырех округах отключат горячую воду.