Концерт группы «Кино» отменили в Иркутске

«Друзья, в этом году мы по личным причинам не сможем приехать на Сахалин, Дальний Восток и в Иркутск», — обратились к поклонникам артисты. Предполагалось, что на концерте будет звучать голос Виктора Цоя в записи и вживую играть остальные члены группы. Те, кто уже взял билеты, смогут их сдать туда, где покупали, или сохранить — весной 2025 года легендарная группа обещает всё-таки приехать в Иркутск и билеты на отменённый концерт будут действительны.