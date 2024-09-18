В Омском аэропорту задержались вылеты восьми рейсов

Сегодня утром, 18 сентября, из Омского аэропорта задержались вылеты восьми утренних рейсов.
Так, на час, с 4:30 до 05:34 был задержан рейс в Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии». На 18 минут —рейс в Анталью. На 40 и 23 минуты задержались вылеты самолетов двух авиакомпаний в Москву.
Некоторые из запланированных рейсов не вылетели до сих пор. Так, с 06:30 до 09:00 отложен рейс в Москву авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс в Махачкалу авиакомпании «Северный ветер» задержан до 09:50. Задерживаются также рейсы в Абакан и Сочи.
О причинах Омский аэропорт не сообщает. Предположительно, массовые задержки рейсов вызваны густым утренним туманом.