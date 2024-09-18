В Омском аэропорту задержались вылеты восьми рейсов

Некоторые из запланированных рейсов не вылетели до сих пор. Так, с 06:30 до 09:00 отложен рейс в Москву авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс в Махачкалу авиакомпании «Северный ветер» задержан до 09:50. Задерживаются также рейсы в Абакан и Сочи.