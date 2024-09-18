Омские учителя готовятся вести в школах новый предмет

«Новая дисциплина направлена на обучение учащихся основам безопасности как в повседневной жизни, так и в контексте защиты Родины — Российской Федерации. Важно отметить, что смена предмета (ОБЖ на ОБЗР) произошла в связи с обновлением образовательных стандартов», — отметила директор департамента образования Омска Лариса Крючкова.
Обучение для преподавания нового предмета проходят 143 учителя омских школ. Летом они прошли теоретическое обучение, а в течение сентября в три потока организована практическая часть дисциплины.
Как добавили в пресс-службе, в ходе обучения педагоги осваивают основы огневой, тактической и инженерной подготовки, пилотирования беспилотных летательных аппаратов и тактической медицины.
По окончании обучения учителя получат документы о повышении квалификации и смогут начать преподавать предмет.