Омские учителя готовятся вести в школах новый предмет

Омские учителя завершают обучение на курсах повышения квалификации, чтобы преподавать школьникам новый учебный предмет — «Основы безопасности и защиты Родины», рассказали во вторник, 17 сентября 2024 года, в городском департаменте образования. Его ввели в школьную программу с 2024 года.