Жительница Усолья-Сибирского получила компенсацию за затопленную квартиру

Жительница Усолья-Сибирского получила денежную компенсацию после того, как у нее затопило квартиру. Как рассказали в прокуратуре Иркутской области, пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям. Было установлено, что прорвало горячую воду. Причиной стали ненадлежащие ремонтные работы.