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Жительница Усолья-Сибирского получила компенсацию за затопленную квартиру

Пострадавшей выплатили более 70 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Усолья-Сибирского получила денежную компенсацию после того, как у нее затопило квартиру. Как рассказали в прокуратуре Иркутской области, пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям. Было установлено, что прорвало горячую воду. Причиной стали ненадлежащие ремонтные работы.

— Проверка прокуратуры показала, что управляющая компания, которая облуживает данный адрес, нарушила жилищное законодательство. Не оборудовали внутридомовые инженерные системы квартиры заявительницы запорным вентилем, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Руководителю организации внесли представление. После этого запорный двигатель установили, а женщине выплатили более 70 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Узбекистана предстанет перед судом за незаконную миграцию в Иркутской области. Он предоставлял иностранцам жилье и работу.