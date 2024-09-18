Жительница Усолья-Сибирского получила компенсацию за затопленную квартиру

Жительница Усолья-Сибирского получила денежную компенсацию после того, как у нее затопило квартиру. Как рассказали в прокуратуре Иркутской области, пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям. Было установлено, что прорвало горячую воду. Причиной стали ненадлежащие ремонтные работы.
— Проверка прокуратуры показала, что управляющая компания, которая облуживает данный адрес, нарушила жилищное законодательство. Не оборудовали внутридомовые инженерные системы квартиры заявительницы запорным вентилем, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Руководителю организации внесли представление. После этого запорный двигатель установили, а женщине выплатили более 70 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Узбекистана предстанет перед судом за незаконную миграцию в Иркутской области. Он предоставлял иностранцам жилье и работу.