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В Омске эксперты одобрили идеи трех проектов строительства

Архитектурно-градостроительный совет Омской области рассмотрел новые проекты многоэтажной жилой застройки и комплексного развития городской территории.

Источник: Комсомольская правда

В Омске прошло заседание Архитектурно-градостроительного совета. На рассмотрение экспертов были представлены проекты многоэтажной жилой застройки и комплексного развития городской территории.

Все объекты планируется возвести в Омске. Так, производственно-строительная компания «Трест № 4» представила проект ЖК «Кемеровский». 13-этажную высотку на 110 квартир планируется возвести на месте пустыря.

Застройщик СМУ-10 планирует построить многоквартирный дом в поселке Биофабрика, а «Трест Железобетон» — десятиэтажку в Советском округе.

Все проекты получили положительное заключение экспертов.