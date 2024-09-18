В Омске эксперты одобрили идеи трех проектов строительства

В Омске прошло заседание Архитектурно-градостроительного совета. На рассмотрение экспертов были представлены проекты многоэтажной жилой застройки и комплексного развития городской территории.
Все объекты планируется возвести в Омске. Так, производственно-строительная компания «Трест № 4» представила проект ЖК «Кемеровский». 13-этажную высотку на 110 квартир планируется возвести на месте пустыря.
Застройщик СМУ-10 планирует построить многоквартирный дом в поселке Биофабрика, а «Трест Железобетон» — десятиэтажку в Советском округе.
Все проекты получили положительное заключение экспертов.