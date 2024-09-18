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В Татарстане еще сохранится теплая погода, несмотря на заморозки

Сегодня, 18 сентября, в Татарстане еще задержится сухая и теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: ИА Татар-информ

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Утром местами сохранится опустившийся еще ночью туман, отмечают синоптики.

Будет дуть ветер переменных направлений силой от 2 до 7 м/с. Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 1,6 до 3,3 м/с называется легким, от 3,4 до 5,4 м/с — слабым, а от 5,5 до 7,9 м/с — умеренным.

После прохладной ночи (с заморозками на почве до нуля градусов на юге и востоке региона) днем воздух в регионе прогреется до 20−25 градусов тепла (в Казани — до +22, +24 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ожидается сухая погода с теплыми днями и холодными ночами.