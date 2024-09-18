В Татарстане еще сохранится теплая погода, несмотря на заморозки

Будет дуть ветер переменных направлений силой от 2 до 7 м/с. Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 1,6 до 3,3 м/с называется легким, от 3,4 до 5,4 м/с — слабым, а от 5,5 до 7,9 м/с — умеренным.