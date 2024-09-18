По-настоящему осенняя погода ждет жителей Приморья в выходные

Во Владивостоке выходные пройдут без осадков. В субботу прогнозируется порывистый северный ветер, ночная температура составит +8…+10 °С, а днем поднимется до +15…+18 °С. В воскресенье ночь будет холоднее, а день теплее на 1−2 градуса по сравнению с субботой.