По-настоящему осенняя погода ждет жителей Приморья в выходные

В предстоящие выходные Приморский край окажется под влиянием холодного континентального антициклона, осадков не ожидается. Природа напомнит жителям, что на календаре уже осень, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
В ночь на субботу, 21 сентября, температура опустится до +1…+6 °С, в горных районах будет небольшой мороз — 0…-3 °С. На побережье воздух будет теплее: +7…+12 °С. Днем, при свежем северном ветре, столбики термометров поднимутся до +13…+20 °С.
В воскресную ночь ожидается еще более холодная погода, на 1−3 градуса ниже субботних значений. Днем в воскресенье начнется постепенное потепление, и максимальные температуры немного превысят субботние значения.
Во Владивостоке выходные пройдут без осадков. В субботу прогнозируется порывистый северный ветер, ночная температура составит +8…+10 °С, а днем поднимется до +15…+18 °С. В воскресенье ночь будет холоднее, а день теплее на 1−2 градуса по сравнению с субботой.