Экономист Ивахнюк: мигранты стали предпочитать России Южную Корею и Британию

«Поток мигрантов просто нон-стопом идет с утра начиная и до самого вечера. Самый большой — где-то в районе часа пик, это 8−9 утра, и, наверное, 7−8 вечера, — рассказывает “Газете.Ru” местная жительница Ольга. — Вечером немного некомфортно, потому что они собираются у шаурмечной толпой, и, когда выходишь из метро, на тебя все смотрят. К счастью, за год всего раз свистели вслед. Причем я не была в каком-то откровенном наряде — платье было закрытое, в пол».