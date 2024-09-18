Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему

О причинах частых отключений света в курортный сезон
По словам Фомина, большая часть аварий приходится на сети 6 — 10 киловольт (кВ).
«Это наши трансформаторные подстанции, так называемые “АТПшки”, которые мы можем видеть в городе. У них воздушное охлаждение — нет принудительного, вентиляции. Они стоят на воздухе в металлическом ящике, и если на улице 40 градусов, то внутри достигает 70−80», — объяснил специалист.
В итоге минувшим летом, которое оказалось очень жарким, было чрезвычайно много перегрузок на сетях, отметил он. По словам Фомина, максимальная нагрузка по потреблению электроэнергии в Крыму пришлась на 18 июня. Она составила 1 603 МВт, что на 13% больше, чем прошлым летом.
Причем новый показатель стремится к среднестатистической нагрузке в зимний период (1640 МВт), тогда как средним значением считается уровень потребления от 1200 до 1400 МВт, подчеркнул Фомин. Все это указывает на то, что необходимо как можно скорее снижать нагрузку на сети, констатировал специалист.
«У нас идет работа по разгрузке сети 6−10 кВ путем установки дополнительных трансформаторных подстанций, модернизации сети. Конечно, чем меньше мы их будем нагружать, тем меньше будет перегрев», — заметил эксперт.
Но проблема перегрузок на сетях решается комплексно и предусматривает также реконструкцию устаревших электроподстанций, добавил Фомин.
В частности, на Южнобережье шла летом и продолжается сейчас глобальная реконструкция сетей 110 кВ, подчеркнул сотрудник «Крымэнерго». В результате ЮБК лишилось четверти подстанций, что значительно усилило нагрузку на оборудование оставшихся объектов сети и вызывало вереницу аварий.
«На реконструкции находятся подстанция “Артек”, “Гаспра” и “Лучистая”, где пусконаладочные работы уже проведены. То есть три подстанции на 110 кВ из одиннадцати, которые на ЮБК, находятся в состоянии ремонта. Поэтому мы не могли обеспечить надежную схему. Ведь мы перераспределяем нагрузку на другие подстанции и те выходят из строя, достигая максимума своей мощности», — объяснил Фомин.
Как идет реконструкция и модернизация электросетей в Крыму
Работы по реконструкции подстанции «Лучистая», по словам Фомина, должны завершить к концу текущего — началу следующего года. Обновленные подстанции «Артек» и «Гаспра» появятся не ранее середины 2025-го, возможно к лету, уточнил он.
«И будет более стабильное подключение, конечно. Потому что будет больше мощности, которую мы можем выдать потребителю, и больше запас прочности, куда по сетям распределить нагрузку», — поделился ожиданиями Фомин.
И подчеркнул, что в текущем году в Крыму было реконструировано и введено в эксплуатацию три электроподстанции на 110 кВ.
«Это подстанция “Евпатория” и “Мойнаки”, которая также позволила очень хорошо разгрузить Евпаторию и весь тот курортный район. Также после реконструкции введена подстанция “Фотон”, это улица Севастопольская в Симферополе и весь район Заводское, который сейчас будет развиваться и активно строиться», — поделился Фомин.
Кроме того, к декабрю Крым должен получить еще одну электроподстанцию на — на этот раз совершенно новую, добавил он.
«В конце года мы планируем сдать в эксплуатацию подстанцию 110 кВ “Юнга”, которая строится в районе Коктебеля. Ввиду того, что она новая, к ней еще подводятся новые линии — 110 кВ и 35кВ», — уточнил Фомин.
Помимо этого, по его словам, за текущий год только в Симферопольском районе было заменено более 130 трансформаторных подстанций (ТП) и до конца декабря планируется заменить еще 15. Еще 28 новых ТП должны появиться в Белогорском, Ленинском и Сакском районах Крыма, добавил специалист.
Он подчеркнул, что нагрузка на сети в Крыму зависит по густонаселенности и ей подвержены, как правило, центральные районы и Южный берег Крыма (ЮБК). Несмотря на это в каждом районе республики проводятся мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду.
«Наше предприятие получает паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода. Разрабатывается целый комплекс мероприятий по разному классу напряжений, до 1 ноября эта работа должна быть завершена», — подытожил эксперт.