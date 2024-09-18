Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему

«На реконструкции находятся подстанция “Артек”, “Гаспра” и “Лучистая”, где пусконаладочные работы уже проведены. То есть три подстанции на 110 кВ из одиннадцати, которые на ЮБК, находятся в состоянии ремонта. Поэтому мы не могли обеспечить надежную схему. Ведь мы перераспределяем нагрузку на другие подстанции и те выходят из строя, достигая максимума своей мощности», — объяснил Фомин.