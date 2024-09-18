В Татарстане предложили удерживать молодых врачей в селах женитьбой

«Я всегда говорил главам наших муниципалитетов: “К вам приедут молодые специалисты. Ваша задача в течение года их женить, выдать замуж или заинтересовать каким-то образом”, — заявил глава регионального Минздрава.
Ссылаясь на статистические данные, Миннуллин рассказал, что около 95% выпускников, распределенных в сельские больницы по целевому направлению, возвращаются в крупные города после завершения ординатуры. В качестве примера он привел 2023 год, когда из 53 врачей, проработавших в сельских больницах Татарстана в течение года, лишь семь остались в малых населенных пунктах.
Министр считает, что создание семьи может стать важным фактором, удерживающим специалистов в деревнях и малых городах, передает портал Inkazan.
Ранее стало известно, что в правительстве Татарстана принято решение продлить действие повышенных единовременных выплат для тех, кто подписывает контракт для участия в СВО. Эти выплаты в республике одни из самых высоких в стране и составляют 1,7 млн рублей.