В Татарстане предложили удерживать молодых врачей в селах женитьбой

Ссылаясь на статистические данные, Миннуллин рассказал, что около 95% выпускников, распределенных в сельские больницы по целевому направлению, возвращаются в крупные города после завершения ординатуры. В качестве примера он привел 2023 год, когда из 53 врачей, проработавших в сельских больницах Татарстана в течение года, лишь семь остались в малых населенных пунктах.