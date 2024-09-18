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В омских детсадах и медучреждениях включают отопление

В дома оно придет на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

В омских детских садах, школах и медучреждениях включают отопление. По состоянию на вечер вчерашнего дня к теплу были подключены в 28 школ, 42 детских сада и 2 учреждения дополнительного образования.

Сегодня эта работа продолжится, также к отоплению начнут подключатся медицинские учреждения.

«Подключение к теплу носит заявительный характер — учреждения самостоятельно обращаются в свою теплоснабжающую организацию за получением наряда на подключение», — уточнили в администрации города.

Как сообщил мэр Сергей Шелест, подключение к теплу жилых домов начнется со следующей недели.