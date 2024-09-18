Рынок труда в Иркутской области перестал испытывать острый кадровый голод

Специалисты hh.ru провели исследования и выявили, что Приангарье вышло из стадии острого кадрового голода. В среднем на одну вакансию сейчас приходится 3,4 резюме (здоровое соотношение начинается от четырех резюме на вакансию). По сравнению с прошлым годом ситуация обстоит намного лучше. В тот момент показатели составляли 2,9 резюме на вакансию. Эксперты заявляют, что на рынке труда сейчас умеренный дефицит.
Местные работодатели больше всего нуждаются в продавцах и кассирах, аграриях, строителях и рабочем персонале. В среднем на одну вакансию приходится по 1,8−2,2 резюме.
— Кроме того, высока конкуренция работодателей за специалистов из сферы производства (2,3), медиков (2,4), мастеров по ремонту и обслуживанию автотранспорта (2,7), водителей (3,0) и менеджеров по продажам (3,1), — рассказывают в пресс-службе hh.ru.
А вот переизбыток кандидатов наблюдается в сфере искусства, развлечений и массмедиа. На одну вакансию приходит 27,1 резюме! При том, что самая верхняя граница нормы — это 7,9 резюме. Дальше идут специалисты стратегий, инвестиций и консалтинга (19,7 резюме), после маркетологи и PR-менеджеры (16,5 резюме).
Также слишком много желающих попасть на работу по специальности высшего и среднего менеджмента (12,9), юристов (11,3). После идут представители административного персонала (10,1) и информационных технологий (9,7).
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