Рынок труда в Иркутской области перестал испытывать острый кадровый голод

Специалисты hh.ru провели исследования и выявили, что Приангарье вышло из стадии острого кадрового голода. В среднем на одну вакансию сейчас приходится 3,4 резюме (здоровое соотношение начинается от четырех резюме на вакансию). По сравнению с прошлым годом ситуация обстоит намного лучше. В тот момент показатели составляли 2,9 резюме на вакансию. Эксперты заявляют, что на рынке труда сейчас умеренный дефицит.