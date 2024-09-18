Выставка к юбилею режиссера Меньшова открылась в Москве

«Человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Несмотря на то что фильмы его живы, его до сих пор смотрят и даже молодые смотрят, такие выставки — это возвращение назад, но тем не менее шаг вперед. Потому что так много лет — 45 — и так приятно вспомнить. Это напоминание, что человек был с нами, что он нам так дорог», — сказала актриса Вера Алентова.