Выставка к юбилею режиссера Меньшова открылась в Москве

«Человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Несмотря на то что фильмы его живы, его до сих пор смотрят и даже молодые смотрят, такие выставки — это возвращение назад, но тем не менее шаг вперед. Потому что так много лет — 45 — и так приятно вспомнить. Это напоминание, что человек был с нами, что он нам так дорог», — сказала актриса Вера Алентова.
Вся экспозиция выставки разместилась в компактном пространстве подземного музея парка «Зарядье». Белокаменное основание Китайгородской стены XVI века украшают режиссерские раскадровки сцен из «Москва слезам не верит», архивные фотографии со съемок и постеры фильма из иностранного проката — японского, французского, американского.
«Это оригинальные постеры к фильму, которые сохранились в семье режиссера. Все они на разных языках, поскольку фильм показывали в разных странах. Четыре постера в центре зала оформлены вместе — тоже подлинные афиши того времени, когда вышел фильм. Это вариант советского условного тизера, потому что тизеров в нынешнем его понимании тогда еще не было», — рассказала «Известиям» заместитель начальника отдела выставочных проектов парка «Зарядье» Ирина Осипова.
Экспонатами также стали рабочие материалы к фильму, производственная документация, эскизы художников-постановщиков и художника по костюмам, а также сами костюмы, в которых снимались актрисы Вера Алентова, Ирина Муравьева и Раиса Рязанова. Их на выставку предоставили из фондов ВГИКа, где преподавал сам Меньшов, Музея кино, семейных архивов, но основу экспозиции дал киноконцерн «Мосфильм» — именно на этой студии и сняли «Москва слезам не верит».
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