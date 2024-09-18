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В Омском аэропорту произошли массовые задержки рейсов

Часть омичей ждали вылета больше часа.

Источник: Om1 Омск

Утром 18 сентября в Омском аэропорту произошли массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, вовремя не смогли улететь из Омска самолёты в Сочи. Один из них должен был вылететь в 04:30, но сделал это только в 5:34. Второй рейс задержался на 35 минут и отправился в 09:25.

Омичи также не смогли вовремя улететь в столицу. Первый самолёт вылетел в Москву в 06:30 вместо 05:50, а второй задержался на час.

Самолёт из Омска в Махачкалу также задержали. Он должен был отправиться в 08:20, однако регистрация закончилась только в 09:10. Рейс задержали до 09:50.