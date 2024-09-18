Утром 18 сентября в Омском аэропорту произошли массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, вовремя не смогли улететь из Омска самолёты в Сочи. Один из них должен был вылететь в 04:30, но сделал это только в 5:34. Второй рейс задержался на 35 минут и отправился в 09:25.