Утром 18 сентября в Омском аэропорту произошли массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло, вовремя не смогли улететь из Омска самолёты в Сочи. Один из них должен был вылететь в 04:30, но сделал это только в 5:34. Второй рейс задержался на 35 минут и отправился в 09:25.
Омичи также не смогли вовремя улететь в столицу. Первый самолёт вылетел в Москву в 06:30 вместо 05:50, а второй задержался на час.
Самолёт из Омска в Махачкалу также задержали. Он должен был отправиться в 08:20, однако регистрация закончилась только в 09:10. Рейс задержали до 09:50.