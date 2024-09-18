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Отопление в Омске будут включать по заявкам

Системы отопления заработали уже в некоторых школах и детских садах.

Источник: Om1 Омск

Мэр Омска Сергей Шелест накануне сообщил о начале подключения к теплу социальных объектов. Вчера вечером отопление включили в 28 школах, 42 детских садах и двух учреждениях дополнительного образования.

Сегодня отопительные системы будут запускать в медицинских организациях и продолжат в детских садах и школах.

В городской администрации подчеркнули, что подключение к теплу носит заявительный характер — учреждения должны самостоятельно обращаться в свою теплоснабжающую организацию за получением наряда на подключение.

В жилые дома, напомним, тепло начнут массово подключать только со следующей недели. Ранее сообщалось, что из-за многочисленных аварий на сетях остаются без ГВС в Омске свыше 1000 зданий, среди них 898 жилых домов, 14 детских садов и 30 учебных заведений.

ЖКХ