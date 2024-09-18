Отопление в Омске будут включать по заявкам

В жилые дома, напомним, тепло начнут массово подключать только со следующей недели. Ранее сообщалось, что из-за многочисленных аварий на сетях остаются без ГВС в Омске свыше 1000 зданий, среди них 898 жилых домов, 14 детских садов и 30 учебных заведений.