Под председательством Александра Ведерникова 15 сессия Законодательного Собрания Иркутской области начала свою работу. В ней принимает участие 45 депутатов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сенатор России Сергей Брилка, а также представители правительства, прокуратуры, избиркома, министерства юстиции, налоговой службы и Контрольно-счетной палаты. Об этом КП-Иркутск сообщили в ЗС Иркутской области.
Спикер областного парламента Александр Ведерников отметил почетными грамотами работу нескольких людей. В их число попала уполномоченная по правам человека в регионе Светлана Семенова. Также ведущий мастер сцены иркутского музыкального театра Н. М. Загурского Максим Колесников и спортсмен Центра спортивной подготовки команд Максим Жестянкин.
— Александр Ведерников вручил удостоверение председателя КСП Юлии Махтиной, удостоверение заместителя председателя КСП Ксении Корень и удостоверения аудиторам Контрольно-счетной палаты, — рассказывают в пресс-службе ЗС.
Игорь Кобзев провел церемонию награждения, а после подвел итоги муниципальных выборов, которые прошли в регионе 8 сентября 2024 года.
Сейчас на повестке находится 35 вопросов. Депутаты рассмотрят ряд социальных законопроектов, которые направлены на помощь семьям с детьми, а также бойцам СВО и их семьям. Обсудят создание муниципальных округов. Как рассказывала КП-Иркутск, планируют объединить поселения в Заларинском и Балаганском районах. Помимо этого подумают о том, как улучшить водоснабжение и водоотведение в регионе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье проживает более 47 тысяч многодетных семей.