15 сессия Законодательного Собрания Иркутской области начала свою работу

Сейчас на повестке находится 35 вопросов. Депутаты рассмотрят ряд социальных законопроектов, которые направлены на помощь семьям с детьми, а также бойцам СВО и их семьям. Обсудят создание муниципальных округов. Как рассказывала КП-Иркутск, планируют объединить поселения в Заларинском и Балаганском районах. Помимо этого подумают о том, как улучшить водоснабжение и водоотведение в регионе.