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В Омске включили отопление в 28 школах и 42 детсадах

В Омске начали включать отопление.

Источник: РИА "Новости"

Тепло пришло уже в 28 школ, 42 детских сада и два учреждения дополнительного образования.

Сегодня, 18 сентября, теплоснабжение запустят ещё в нескольких образовательных и медорганизациях. Как отметили в пресс-службе омской мэрии, подключение к теплу носит заявительный характер. Учреждения самостоятельно обращаются в свою теплоснабжающую организацию за получением наряда.

В своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в жилых домах отопление начнут включать на следующей неделе.

Напомним, что уже несколько районов Омской области также запустили теплоснабжение на объектах социальной сферы.

ЖКХ