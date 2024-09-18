В Омске включили отопление в 28 школах и 42 детсадах

Сегодня, 18 сентября, теплоснабжение запустят ещё в нескольких образовательных и медорганизациях. Как отметили в пресс-службе омской мэрии, подключение к теплу носит заявительный характер. Учреждения самостоятельно обращаются в свою теплоснабжающую организацию за получением наряда.