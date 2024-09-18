В Омске включили отопление в 28 школах и 42 детсадах

Тепло пришло уже в 28 школ, 42 детских сада и два учреждения дополнительного образования.
Сегодня, 18 сентября, теплоснабжение запустят ещё в нескольких образовательных и медорганизациях. Как отметили в пресс-службе омской мэрии, подключение к теплу носит заявительный характер. Учреждения самостоятельно обращаются в свою теплоснабжающую организацию за получением наряда.
В своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в жилых домах отопление начнут включать на следующей неделе.
Напомним, что уже несколько районов Омской области также запустили теплоснабжение на объектах социальной сферы.