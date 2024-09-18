Еще один казачий класс открылся в Приморье

Во время первого урока пятиклассникам рассказали о русской и казачьей культуре. На занятии специально приглашенные гости — казаки — показали ребятам традиционное казачье оружие: шашку, нагайку, а также оценили способности кадетов перед началом учебных и практических занятий.
«С этого момента дети могут выбрать для себя новый, особый путь, который не знаком их сверстникам — они познают вековую казачью культуру. Мы верим, что все новые казачата обязательно станут выдающимися казаками, и помогут им в этом профессиональные наставники», — подчеркнули в Приморском казачьем отделе Уссурийского казачьего войска.