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Еще один казачий класс открылся в Приморье

В школе села Воздвиженка Уссурийского округа открылся кадетский класс казачьей направленности. Пятиклассники, помимо обычной учебной программы, займутся в 2024 году изучением основ казачьей культуры, строевой подготовкой, научатся жить в полевых условиях.

Во время первого урока пятиклассникам рассказали о русской и казачьей культуре. На занятии специально приглашенные гости — казаки — показали ребятам традиционное казачье оружие: шашку, нагайку, а также оценили способности кадетов перед началом учебных и практических занятий.

«С этого момента дети могут выбрать для себя новый, особый путь, который не знаком их сверстникам — они познают вековую казачью культуру. Мы верим, что все новые казачата обязательно станут выдающимися казаками, и помогут им в этом профессиональные наставники», — подчеркнули в Приморском казачьем отделе Уссурийского казачьего войска.

образование