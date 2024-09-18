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Понижение температуры и небольшие дожди ожидаются в Хабаровском крае

В столице региона воздух прогреется до +13 градусов 19 сентября.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°

19 сентября в некоторых районах Хабаровского края возможны кратковременные дожди. На Амуре у Хабаровска в течение ближайших двух суток уровень воды снизится на 15−20 сантиметров. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В Хабаровске синоптики прогнозируют кратковременные осадки. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне от +3 до +5 градусов, днем потеплеет до +11 +13 градусов. Скорость юго-западного ветра составит от семи до 12 метров в секунду.

В южных районах края пройдут кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов, днем воздух прогреется от +10 до +15 градусов. Ожидается юго-западный ветер от семи до 12 метров в секунду.

В центральных районах края осадков не прогнозируется. Температура ночью опустится до −2 +5 градусов, а днем прогреется от +10 до +16 градусов. Ветер западный, от четырех до 12 метров в секунду.

На севере края осадков не ожидается. Ночью температура составит от −6 до +3 градусов, а днем воздух прогреется от +5 до +14 градусов. Ветер западных направлений, от пяти до 14 метров в секунду.