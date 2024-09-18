В Омске после реконструкции открывается Городской сад

Сегодня, 18 сентября, в Омске после реконструкции длиной в два года будет торжественно открыт Городской сад. Речь о большой территории, котора заключена в прямоугольник внутри улиц Ленина, Короленко, Броз Тито и проспекта Маркса.
Его преображение идёт в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Территорию поделили на два больших пространства: Театральный сквер и за ТЮЗом. В сквере обновили пешеходные дорожки, поменяли тысячи квадратных метров газона, высадили цветочные клумбы. Что касается ранее полузаброшенной территории за театром, то теперь на ней находится детская площадка и арт-объект «Земля», а рядом уже в ближайшие дни высадят более тысячи саженцев деревьев и кустарников. Работы на последнем этапе обошлись в 225 миллионов рублей.
Сегодня первые результаты реновации увидят гости форума глав регионов стран ШОС, который в эти дни проходит в Омске. Однако работы ещё не завершены: ожидается, что окончательно всё будет готово к началу октября.