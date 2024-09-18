В Омске после реконструкции открывается Городской сад

Его преображение идёт в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Территорию поделили на два больших пространства: Театральный сквер и за ТЮЗом. В сквере обновили пешеходные дорожки, поменяли тысячи квадратных метров газона, высадили цветочные клумбы. Что касается ранее полузаброшенной территории за театром, то теперь на ней находится детская площадка и арт-объект «Земля», а рядом уже в ближайшие дни высадят более тысячи саженцев деревьев и кустарников. Работы на последнем этапе обошлись в 225 миллионов рублей.