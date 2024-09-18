Свердловские врачи бьют тревогу из-за волны сезонной пневмонии: «Снова матовое стекло»

В Екатеринбурге на дистант перевели учеников школы № 16. Тринадцать учеников заболели пневмонией в 12 классах. Вся школа переведена на онлайн-обучение до 23 сентября. Сейчас в учреждении проводят дезинфекцию и ищут нулевого пациента. В департаменте отметили, что в других школах Екатеринбурга вспышек пневмонии не зафиксировано.