Свердловские врачи бьют тревогу из-за волны сезонной пневмонии: «Снова матовое стекло»

«КТ (компьютерная томография) дает подозрение на вирусную пневмонию, потому что картина опять по типу “матового стекла”. Болезнь быстро развивается. У людей сильная слабость, высокая температура, кашель», — поделился с ЕАН врач.
Другой врач говорит, что рентгенологи озадачены нашествием атипичной пневмонии. Он отмечает, что много случаев не традиционной пневмококковой пневмонии, а хламидийных или микоплазменных форм. При этом мазки и анализы слабо помогают в постановке диагноза.
«Есть классическая пневмония. Классическая клиническая картина: температура, одышка, недомогание. А есть атипичная. При ней картина более стертая, не так все ярко протекает. И поэтому диагноз не сразу приходит на ум. Сложно ставить диагнозы», — говорит врач.
«COVID стало много. Старые вакцины на новые штаммы не действуют. Этот COVID сейчас рассматривают как ОРВИ с осложнением», — говорит врач.
Но специалисты считают, что оснований для паники нет. «Есть 50%-й рост ОРВИ, а с этим некоторый процент пневмонии. В ОРВИ теперь и COVID присутствует. Вирусные пневмонии есть», — считает медик.
Все медики сошлись во мнении, что рост нагрузки на скорые может стать признаком, что ситуация выходит из-под контроля.
Ранее ЕАН писал, что, по данным свердловского Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в области выросла на 43,7%. Среди заболевших 62% — дети.
«Доминирует риновирус. Также выявлены аденовирусы, сезонные коронавирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа и другие. Заболеваемость выше среднеобластного уровня — в Каменске-Уральском, ЗАТО Свободном, Кировграде и Рефтинском», — говорится в сообщении.
Известно, что в Березовском подъем атипичной пневмонии начался 2−3 недели назад. Вспышка вирусной пневмонии произошла в Академическом районе Екатеринбурга. Там стоят огромные очереди в детские поликлиники. Заболевших так много, что очередь начинается на улице.
В Екатеринбурге на дистант перевели учеников школы № 16. Тринадцать учеников заболели пневмонией в 12 классах. Вся школа переведена на онлайн-обучение до 23 сентября. Сейчас в учреждении проводят дезинфекцию и ищут нулевого пациента. В департаменте отметили, что в других школах Екатеринбурга вспышек пневмонии не зафиксировано.