Уральский банк оштрафовали за 700 звонков и смс должнику

Один из банков Свердловской области оштрафовали за навязчивые звонки клиентке. На телефон должницы поступило более 700 звонков и смс с требованием погасить задолженность по кредитному договору.
«Звонивший требовал вернуть долг, кроме того, поступали и сообщения. В совокупности за два месяца было совершено 755 звонков и смс- сообщений», — рассказали в региональном УФССП.
После проведенной проверки, банк привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тысяч рублей. Он уже оплачен.