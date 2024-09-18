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Уральский банк оштрафовали за 700 звонков и смс должнику

Девушки два месяца непрерывно звонили с требованием погасить задолженность.

Один из банков Свердловской области оштрафовали за навязчивые звонки клиентке. На телефон должницы поступило более 700 звонков и смс с требованием погасить задолженность по кредитному договору.

«Звонивший требовал вернуть долг, кроме того, поступали и сообщения. В совокупности за два месяца было совершено 755 звонков и смс- сообщений», — рассказали в региональном УФССП.

После проведенной проверки, банк привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тысяч рублей. Он уже оплачен.