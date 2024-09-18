Маршрут № 81 изменит схему движения в Иркутске

В областном центре изменят схему движения автобусного маршрута № 81 «Центральный рынок — Китай-город». Теперь водители будут начинать свой путь от жилого комплекса «Ботаника», что находится в микрорайоне Юбилейный. Далее автобус проедет через центральный рынок, а после по привычному маршруту. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Новое правило вступит в силу с 23 сентября. Маршрут № 81 будут обслуживать 16 автобусов малого класса, — рассказывают в пресс-службе мэрии.
Такое решение приняла сама администрация. Все это должно помочь улучшить транспортное облуживание людей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на маршруте № 58 повысят стоимость проезда. С 10 октября за одну поездку придется отдавать 30 рублей. Напомним, автобус ездит по маршруту «поселок Жилкино — Парус».