Маршрут № 81 изменит схему движения в Иркутске

В областном центре изменят схему движения автобусного маршрута № 81 «Центральный рынок — Китай-город». Теперь водители будут начинать свой путь от жилого комплекса «Ботаника», что находится в микрорайоне Юбилейный. Далее автобус проедет через центральный рынок, а после по привычному маршруту. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.