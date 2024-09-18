Дума рассмотрит закон об отправке подсудимых на военную операцию

Адвокат Елена Орешникова отмечает, что законопроект восполняет пробел, допущенный законодателями изначально. «Очевидно, что лица, находящиеся под уголовным преследованием до направления дела в суд и находящиеся в судебном следствии, существенно не различаются — все они также являются невиновными, пока не будет вынесен приговор в их отношении и пока он не вступит в силу. Поэтому предлагаемый законопроект восполняет, по моему мнению, некий пробел, допущенный изначально. Если же принять во внимание, что судебное следствие состоит из первой и второй инстанций до вступления приговора в силу, то количество лиц с правом на контракт увеличится существенно», — считает она.