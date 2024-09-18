В Новосибирске начали подключать жилые дома к теплу

В Новосибирске 18 сентября энергетики начали подключать жилые дома к теплу. Информация появилась на карте СГК.
Напомним, в первую очередь отопление включили в школах, больницах и других социальные объектах. Тепло уже поступило в 319 зданий. На финальном этапе после подключения жилых домов отопление пустят уже в институты, промышленные предприятия, а также объекты культуры и другие учреждения.
А сегодня тепло поступит дома Ленинского, Центрального, Октябрьского, Заельцовского и Калининского районов.