Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске автовладельцев хотят штрафовать за помехи мусоровозам

Воспитывать культуру правильного паркования машин в Омске намерены рублём.

Министерство природных ресурсов Омской области намерено вынести на рассмотрение в региональном Заксобрании поправки в КоАП. Речь идёт о введении штрафов для омских автомобилистов, которые преграждают проезд во дворах для мусоровозов. Об инициативе главы Минприроды Омской области Татьяны Хаврониной пишет РИА ОмскИнформ.

За парковку, мешающую проезду транспорта к мусорным площадкам во дворах, простых омичей хотят штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей, должностных лиц до 30 тыс. рублей, юридических — до 80 тыс. рублей.

Точная дата рассмотрения проекта и его принятия пока неизвестна.

штрафы