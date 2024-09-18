В Омске автовладельцев хотят штрафовать за помехи мусоровозам

Министерство природных ресурсов Омской области намерено вынести на рассмотрение в региональном Заксобрании поправки в КоАП. Речь идёт о введении штрафов для омских автомобилистов, которые преграждают проезд во дворах для мусоровозов. Об инициативе главы Минприроды Омской области Татьяны Хаврониной пишет РИА ОмскИнформ.
За парковку, мешающую проезду транспорта к мусорным площадкам во дворах, простых омичей хотят штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей, должностных лиц до 30 тыс. рублей, юридических — до 80 тыс. рублей.
Точная дата рассмотрения проекта и его принятия пока неизвестна.