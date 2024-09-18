Икону Казанской Божией Матери ночью доставили в Красноярск

"Все мы знаем, что Святейший Патриарх обрел образ. И пришла идея с этим образом пройти по всей России: с юга на север и с запада на восток. Практически 59 регионов икона прошла, около миллиона поклонившихся было этому образу. Это не конец, образ до 4 ноября будет ходить по России. Надеемся, что количество людей еще увеличится кратно. Образ спасал Россию неоднократно, в частности — в Смутные времена.