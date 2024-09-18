Икону Казанской Божией Матери ночью доставили в Красноярск

Чудотворный список Казанской иконы Божией Матери из Казанского собора Москвы в рамках Всероссийского молебна о Победе доставили в Красноярск.
Ночью святыню встретили в красноярском аэропорту, а утром глава Красноярской митрополии митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон святым чудотворным образом Пресвятой Богородицы благословил краевой центр на Караульной горе, где находится один из символов Красноярска — часовня Параскевы Пятницы.
После этого с иконой был совершен крестный ход вокруг исторической части краевого центра.
В 8 утра святыню встретили в Покровском кафедральном соборе города губернатор Красноярского края Михаил Котюков и настоятели храмов краевого центра во главе с митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном.
Там же состоялась торжественная Божественная литургия, посетить которую и помолиться чудотворной иконе пришли сотни красноярцев.
Отметим, что верующие могут приложиться к чудотворному образу и в другое время. Доступ к ней будет открыт для всех желающих с 08:00 18 сентября до 22:00 19 сентября. В этот раз помолиться иконе православные смогут даже ночью.
В наше время мы уповаем на Господа, что мир воцарится во всем мире. По благословению Святейшего Патриарха, этот чудотворный образ сейчас проносится крестным ходом по крупным городам, епархиям нашей необъятной Родины.
«Более того, мы считаем, что принос этот иконы в наш Красноярский край — знаковое благословение Царицы Небесной всего края, каждого человека, каждого, кто любит свой край, трудится здесь, воспитывает детей и отправляет защитников на борьбу с врагом», — сказал перед литургией глава Красноярской митрополии митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
В дни нахождения иконы в Красноярске ежечасно будут совершать молебные пения о Победе.
Тем самым жители региона присоединятся к большой российской акции в поддержку наших бойцов и скорейшем их победоносном возвращении домой.
Русская православная церковь славится патриотическими традициями. В годину тяжких испытаний она всегда сплачивает народ вокруг очень важных событий. Сегодня в каждой церкви расположены пункты сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
«Во многих храмах и церквях работают швейные цеха, производится продукция для нужд фронта. Сегодня день как раз такого единения, когда верующие смогут помолиться перед исторической святыней за предстоящую Победу», — отметил начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман Баринов.
Напомним, что 6 мая 2024 года в Москве после молебного пения о Победе, которое совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, началось общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери — Всероссийский молебен о Победе.
Как сообщают организаторы акции, образ уже посетил почти 60 регионов страны.
"Все мы знаем, что Святейший Патриарх обрел образ. И пришла идея с этим образом пройти по всей России: с юга на север и с запада на восток. Практически 59 регионов икона прошла, около миллиона поклонившихся было этому образу. Это не конец, образ до 4 ноября будет ходить по России. Надеемся, что количество людей еще увеличится кратно. Образ спасал Россию неоднократно, в частности — в Смутные времена.
И ныне опасность не ушла. Сейчас, как мы знаем, тоже Россия испытывает непростые времена. Просим Владычицу, чтобы она своей милостью и любовью покрыла землю, чтобы нам наконец-то услышать долгожданное слово «мир». Желаю всем жителям Красноярского края, чтобы народ это почувствовал и открыл свое сердце для Пречистой Богородицы. Поверьте, наша любовь не останется безответной", — подчеркнул участник делегации Всероссийского молебна о Победе Протоиерей Владимир Семендяев, благочинный церквей Печорского округа епархии.
Московский список Казанской иконы Божией Матери считается иконой Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году.
Как мы уже сообщали ранее, в годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского.
Именно через эту икону после трехдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла, как считают православные, освободить Москву от захватчиков.