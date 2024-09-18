18 сентября станет последним очень тёплым днём на севере Пермского края

18 сентября станет последним очень тёплым днём для северных территорий Прикамья, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные погодные явления Пермского края».
«Мощный блокирующий антициклон пока продолжает определять погоду на Урале и на большей части Европейской России, обеспечивая вынос тропического воздуха в северные районы», — рассказал эксперт.
По данным специалиста, 17 сентября среднесуточная температура воздуха на севере Пермского края почти достигла июльской нормы — это +17,7 градуса. В итоге она стала выше нормы середины сентября на 9 градусов.
Андрей Шихов объявил, что 18 сентября станет последним очень тёплым и солнечным днём на севере Пермского края.
«На юге выше +20° можно ожидать и в четверг», — уточнил эксперт.
Напомним, ранее метеорологи пермского гидрометцентра объявили, что похолодание придёт в Пермский край на этой неделе. С 17 сентября ночи в регионе стали уже холодными. Установившееся в начале месяца бабье лето подходит к концу.