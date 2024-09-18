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18 сентября станет последним очень тёплым днём на севере Пермского края

На юге региона высокая температура будет держаться ещё несколько дней.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +17°

18 сентября станет последним очень тёплым днём для северных территорий Прикамья, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные погодные явления Пермского края».

«Мощный блокирующий антициклон пока продолжает определять погоду на Урале и на большей части Европейской России, обеспечивая вынос тропического воздуха в северные районы», — рассказал эксперт.

По данным специалиста, 17 сентября среднесуточная температура воздуха на севере Пермского края почти достигла июльской нормы — это +17,7 градуса. В итоге она стала выше нормы середины сентября на 9 градусов.

Андрей Шихов объявил, что 18 сентября станет последним очень тёплым и солнечным днём на севере Пермского края.

«На юге выше +20° можно ожидать и в четверг», — уточнил эксперт.

Напомним, ранее метеорологи пермского гидрометцентра объявили, что похолодание придёт в Пермский край на этой неделе. С 17 сентября ночи в регионе стали уже холодными. Установившееся в начале месяца бабье лето подходит к концу.