Какие провалы ЦРУ в годы холодной войны принесли разведке США славу неудачников

Однако после капитуляции Японии президент Трумэн упразднил УСС, разделив его задачи между Госдепом и Пентагоном. Но всего через год, несмотря на сопротивление ведомств (ведь это для них означало сокращение финансирования) решил все-таки снова соединить под одним куполом Национального управления разведки (National Intelligence Authority, NIA) функции сбора и анализа данных. А еще через год, в сентябре 1947-го, NIA было преобразовано в современное нам ЦРУ (Central Intelligence Agency, CIA).