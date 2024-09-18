О демографии и рынке недвижимости

Вот только почему обязательно все надо доводить до какого-то абсурда? Зачем строить непременно небоскребы-ульи с бесконечными сотами-судиями? Можно ведь ограничиться 5−7−9 этажами. Увеличить в домах долю бюджетных трехкомнатных квартир, демократичные четырехкомнатные как класс возродить. Понятно, что рынок откликается на запросы потребителя, точнее ​​— на его дефициты. Нет у населения денег ​​— вот и строят скворечники. Но любой рынок все равно регулируется. Проводится же профилактика безумия. Запретили же строить студии меньше 28 «квадратов». А не запретили бы, мы, наверное, увидели бы квартиры-гробы ​​— ведь сдавались уже 11-метровые и даже 7-метровые «квартиры». И ведь все равно, пусть не всем, но пытаются помогать многодетным. Так, может, зайти уже с другой стороны? Все равно льготная ипотека, субсидии и маткапитал не только не решили жилищную проблему, но и способствовали дикому росту цен на недвижимость. Да и какой прок в скидках и сертификатах, если семьи с их помощью покупают те же студии?