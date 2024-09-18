С октября в омских школах будут преподавать новый предмет

«Новая дисциплина направлена на обучение учащихся основам безопасности как в повседневной жизни, так и в контексте защиты Родины — Российской Федерации. Важно отметить, что смена предмета (ОБЖ на ОБЗР) произошла в связи с обновлением образовательных стандартов», — отметила директор департамента образования администрации города Омска Лариса Крючкова.