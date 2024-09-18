С октября в омских школах будут преподавать новый предмет

В школах Омска скоро начнут преподавать новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Это инициатива федерального минобра, предмет заменит ОБЖ.
Переобучение для преподавания новой дисциплины уже прошли порядка 700 омских учителей, из них 143 педагога —из школ города Омска. Курсы повышения квалификации проводятся на базе ОмГПУ.
«Новая дисциплина направлена на обучение учащихся основам безопасности как в повседневной жизни, так и в контексте защиты Родины — Российской Федерации. Важно отметить, что смена предмета (ОБЖ на ОБЗР) произошла в связи с обновлением образовательных стандартов», — отметила директор департамента образования администрации города Омска Лариса Крючкова.
Сейчас педагоги уже закончили изучать теорию нового курса и приступили к практике. В ходе обучения педагоги освоят основы огневой, тактической и инженерной подготовки, пилотирования беспилотных летательных аппаратов и тактической медицины. Занятия проходят на базе ОмГПУ и ДОСААФ.
Полностью закончить курс обучения планируется в сентябре. По окончании учителя получают документы о повышении квалификации и смогут начать преподавать предмет.